Jakub Teclaw kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Teclaw Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jakub Teclaw kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jakub Teclaw ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jakub Teclaw kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Teclaw Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jakub Teclaw kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Teclaw Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Teclaw adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Teclaw Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Teclaw 3 Temmuz 1999 tarihinde Iława şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Tecław şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Teclaw Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPLENDOUR.PL yapmaktadır. Jakub Teclaw, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GKS Tychy futbol takımında oynamaktadır. GKS Tychy takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Jakub Teclaw'nin GKS Tychy ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jakub Teclaw Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Teclaw isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Jakub Teclaw Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Teclaw futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Szamotuly U19

1 Temmuz 2017 yılında Jagiellonia U19

1 Ocak 2018 yılında Wa. Poznan U19

1 Ağustos 2018 yılında Ruch W.M.

2 Temmuz 2019 yılında Stomil

1 Şubat 2023 yılında GKS Tychy

Jakub Teclaw kimdir

Jakub Teclaw Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Teclaw şuan GKS Tychy takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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Jakub Teclaw nereli

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