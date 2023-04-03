Jakub Tosnar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Tosnar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Tosnar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jakub Tosnar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jakub Tosnar 6 Mart 2006 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Tošnar şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jakub Tosnar Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AC Sparta Prag U19 futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Prag U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jakub Tosnar'nin AC Sparta Prag U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jakub Tosnar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jakub Tosnar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Sparta Prag U19
Jakub Tosnar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jakub Tosnar şuan AC Sparta Prag U19 takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?AC Sparta Praha (2012 - 2014)
SK Slavia Praha (2014 - 2016)
AC Sparta Praha (2016 - )
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