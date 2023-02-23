Jakub Trojanowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Trojanowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Trojanowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Trojanowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Trojanowski 15 Temmuz 2001 tarihinde Pruszków şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Trojanowski Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Legia Varşova futbol takımında oynamaktadır. Legia Varşova takımına 4 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Jakub Trojanowski'nin Legia Varşova ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jakub Trojanowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Trojanowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Trojanowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Trojanowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2019 yılında Ursus Warszawa

1 Ağustos 2019 yılında MKS Piaseczno

1 Temmuz 2020 yılında Kotwica

1 Ağustos 2021 yılında Elana Torun

9 Eylül 2021 yılında Kulüpsüz

20 Aralık 2021 yılında Legia II

4 Kasım 2022 yılında Legia Varşova

Jakub Trojanowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Trojanowski şuan Legia Varşova takımında oynamakta ve 81 numaralı formayı giymektedir.

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