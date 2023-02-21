Jakub Uhlir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Uhlir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Uhlir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Uhlir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Uhlir 16 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Uhlíř şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Uhlir Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Dukla Prag futbol takımında oynamaktadır. FK Dukla Prag takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jakub Uhlir'nin FK Dukla Prag ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jakub Uhlir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Uhlir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Uhlir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Uhlir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Dukla Prag U19

1 Temmuz 2021 yılında Dukla B

1 Temmuz 2022 yılında Dukla Prag

Jakub Uhlir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Uhlir şuan FK Dukla Prag takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

TJ Sokol Šebkovice (2008)SK FŠ Třebíč (2008)TJ Sokol Šebkovice (2009)SK FŠ Třebíč (2009 - 2011)TJ Sokol Šebkovice (2011 - 2013)HFK Třebíč (2013)TJ Sokol Šebkovice (2013 - 2015)SK FŠ Třebíč (2015 - 2017)FK Dukla Praha (2017 - 2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.