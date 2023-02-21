Jakub Urbanec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Urbanec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Urbanec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Urbanec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Urbanec 27 Nisan 1992 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Urbanec Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Ballgames a.s. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Teplice futbol takımında oynamaktadır. FK Teplice takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jakub Urbanec'nin FK Teplice ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jakub Urbanec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Urbanec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Urbanec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Urbanec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Temmuz 2011 yılında Nova Paka

17 Temmuz 2012 yılında SK Prevysov

26 Temmuz 2016 yılında Viktoria Zizkov

6 Eylül 2017 yılında SK Prevysov

31 Aralık 2017 yılında Viktoria Zizkov

9 Eylül 2021 yılında 1.SK Prostejov

1 Temmuz 2022 yılında Teplice

Jakub Urbanec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Urbanec şuan FK Teplice takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

1.FK Nová Paka (1999 - 2005)RMSK Cidlina Nový Bydžov (2005 - 2007)FC Slovan Liberec (2007 - 2011)

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