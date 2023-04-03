Jakub Vladimir Kojecky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Vladimir Kojecky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Vladimir Kojecky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jakub Vladimir Kojecky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jakub Vladimir Kojecky 23 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Vladimír Kojecký şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jakub Vladimir Kojecky Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Trinity Zlin U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Trinity Zlin U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jakub Vladimir Kojecky'nin FC Trinity Zlin U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jakub Vladimir Kojecky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jakub Vladimir Kojecky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında FC Zlin U19
Jakub Vladimir Kojecky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jakub Vladimir Kojecky şuan FC Trinity Zlin U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Trinity Zlín (2014 - )
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