Jakub Vojtus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Vojtus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Vojtus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Vojtus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Vojtus 22 Ekim 1993 tarihinde Spišská Nová Ves şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Vojtuš şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Vojtus Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Polish Sports Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACSM Politehnica Iasi futbol takımında oynamaktadır. ACSM Politehnica Iasi takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jakub Vojtus'nin ACSM Politehnica Iasi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jakub Vojtus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Vojtus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jakub Vojtus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Vojtus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Inter Altyapı

1 Temmuz 2010 yılında Inter U19

1 Ocak 2011 yılında Chievo U19

30 Haziran 2011 yılında Inter U19

27 Temmuz 2012 yılında Chievo U19

30 Temmuz 2012 yılında NK Zagreb

30 Haziran 2013 yılında Chievo Verona

3 Ağustos 2013 yılında Olhanense

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2015 yılında Spartak Trnava

1 Ocak 2016 yılında U Cluj

1 Temmuz 2016 yılında Miedz Legnica

12 Şubat 2018 yılında GKS Tychy

30 Haziran 2018 yılında Miedz Legnica

30 Ağustos 2018 yılında GKS Tychy

8 Temmuz 2019 yılında Ac. Clinceni

27 Ağustos 2020 yılında CFR Cluj

28 Ocak 2021 yılında Mezőkövesd

15 Ocak 2022 yılında FC Rapid 1923

25 Ocak 2023 yılında ACSM Poli Iasi

Jakub Vojtus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Vojtus şuan ACSM Politehnica Iasi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FK Spišská Nová Ves, MŠK Žilina, FC Inter Milan, AC Chievo Verona

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.