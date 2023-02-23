Jakub Wasztyl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Wasztyl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Wasztyl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Wasztyl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Wasztyl 21 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Wasztyl şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Wasztyl Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FFG yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Podbeskidzie Bielsko-Biala futbol takımında oynamaktadır. Podbeskidzie Bielsko-Biala takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jakub Wasztyl'nin Podbeskidzie Bielsko-Biala ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jakub Wasztyl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Wasztyl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Wasztyl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Wasztyl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Podbeskidzie II

1 Temmuz 2022 yılında Podbeskidzie

4 Ağustos 2022 yılında LKS Lagow

31 Aralık 2022 yılında Podbeskidzie

Jakub Wasztyl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Wasztyl şuan Podbeskidzie Bielsko-Biala takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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