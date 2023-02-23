Jakub Witek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Witek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Witek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Witek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Witek 4 Aralık 2002 tarihinde Katowice şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Witek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Witek Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ruch Chorzow futbol takımında oynamaktadır. Ruch Chorzow takımına 9 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jakub Witek'nin Ruch Chorzow ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jakub Witek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Witek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Witek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Witek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Şubat 2020 yılında Wisla Plock

5 Eylül 2020 yılında GKS Belchatow

31 Aralık 2020 yılında Wisla Plock

20 Ağustos 2021 yılında Radunia Stezyca

30 Haziran 2022 yılında Wisla Plock

9 Temmuz 2022 yılında Ruch Chorzow

30 Haziran 2023 yılında Wisla Plock

Jakub Witek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Witek şuan Ruch Chorzow takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Jakub Witek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polonya U20 takımında 9 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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