Jakub Wojcik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Wojcik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Wojcik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Wojcik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Wojcik 6 Şubat 2006 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Wójcik şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Wojcik Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puszcza Niepolomice futbol takımında oynamaktadır. Puszcza Niepolomice takımına 8 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Jakub Wojcik'nin Puszcza Niepolomice ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jakub Wojcik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Wojcik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Wojcik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Wojcik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağustos 2022 yılında P. Niepolomice

Jakub Wojcik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Wojcik şuan Puszcza Niepolomice takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

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