Jakub Wrabel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Wrabel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Wrabel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Wrabel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Wrabel 8 Haziran 1996 tarihinde Wrocław şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Wrąbel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Wrabel Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini topgoal sports management yapmaktadır. Jakub Wrabel, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Widzew Lodz futbol takımında oynamaktadır. Widzew Lodz takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jakub Wrabel'nin Widzew Lodz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jakub Wrabel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Wrabel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Wrabel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Wrabel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Slask Wroclaw

4 Temmuz 2016 yılında Olimpia Grudz.

30 Haziran 2017 yılında Slask Wroclaw

1 Temmuz 2019 yılında Wisla Plock

26 Şubat 2020 yılında Stal Mielec

31 Temmuz 2020 yılında Wisla Plock

3 Şubat 2021 yılında Widzew Lodz

30 Haziran 2021 yılında Wisla Plock

1 Temmuz 2021 yılında Widzew Lodz

Jakub Wrabel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Wrabel şuan Widzew Lodz takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jakub Wrabel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Parasol Wrocław

Polonya U21 takımında 1 numaralı formasıyla 16 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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