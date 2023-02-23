Jakub Wrobel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Wrobel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Wrobel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Wrobel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Wrobel 30 Temmuz 1993 tarihinde Dąbrowa Tarnowska şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Wróbel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Wrobel Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FBG yapmaktadır. Jakub Wrobel, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandecja Nowy Sacz futbol takımında oynamaktadır. Sandecja Nowy Sacz takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jakub Wrobel'nin Sandecja Nowy Sacz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jakub Wrobel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Wrobel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Wrobel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Wrobel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında MLKS Zabno

1 Ocak 2012 yılında Unia Tarnow

1 Ocak 2013 yılında Termalica

16 Ağustos 2013 yılında Siarka T.

30 Haziran 2014 yılında Termalica

29 Şubat 2016 yılında Siarka T.

30 Haziran 2016 yılında Termalica

19 Ocak 2018 yılında Radomiak

19 Temmuz 2018 yılında Garbarnia

20 Şubat 2019 yılında GKS Jastrzebie

2 Ocak 2020 yılında LKS Lodz

24 Ağustos 2020 yılında Stal Mielec

15 Ocak 2021 yılında Resovia

30 Haziran 2021 yılında Stal Mielec

2 Temmuz 2021 yılında Resovia

1 Temmuz 2022 yılında Sandecja

Jakub Wrobel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Wrobel şuan Sandecja Nowy Sacz takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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