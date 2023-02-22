Jakub Yunis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Yunis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Yunis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Yunis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Yunis 25 Mart 1996 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti,Irak uyrukludur.Gerçek adı da يعقوب يونس şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Yunis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini K2K Sports Entertainment Group yapmaktadır. Jakub Yunis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slezsky FC Opava futbol takımında oynamaktadır. Slezsky FC Opava takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Jakub Yunis'nin Slezsky FC Opava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jakub Yunis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Yunis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jakub Yunis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Yunis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Olomouc B

27 Ağustos 2015 yılında FK Mohelnice

31 Aralık 2015 yılında Olomouc B

1 Ocak 2016 yılında Sigma Olomouc

19 Temmuz 2017 yılında GKS Katowice

31 Aralık 2017 yılında Sigma Olomouc

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

8 Eylül 2022 yılında SFC Opava

Jakub Yunis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Yunis şuan Slezsky FC Opava takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jakub Yunis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Líšeň (2003 - 2005)FC Zbrojovka Brno (2005 - 2012)SK Sigma Olomouc (2012 - 2015)

Çek Cumhuriyeti U19 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.