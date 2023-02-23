Jakub Zubrowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Zubrowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Zubrowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Zubrowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Zubrowski 21 Mart 1992 tarihinde Szczecin şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Żubrowski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Zubrowski Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Profus Management yapmaktadır. Jakub Zubrowski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Lubin futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Lubin takımına 22 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jakub Zubrowski'nin Zaglebie Lubin ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jakub Zubrowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Zubrowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Zubrowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Zubrowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Korona Kielce II

30 Temmuz 2012 yılında Stal Mielec

10 Ocak 2017 yılında Korona Kielce

22 Temmuz 2020 yılında Zaglebie Lubin

Jakub Zubrowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Zubrowski şuan Zaglebie Lubin takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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