Jakup Berisha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakup Berisha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakup Berisha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakup Berisha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakup Berisha 20 Şubat 2000 tarihinde Skopje şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Kuzey Makedonya,Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakup Berisha Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Jakup Berisha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kukësi futbol takımında oynamaktadır. FK Kukësi takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jakup Berisha'nin FK Kukësi ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jakup Berisha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakup Berisha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakup Berisha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakup Berisha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Vardar

30 Ocak 2019 yılında Shkendija

7 Ocak 2020 yılında FC Shkupi

1 Temmuz 2021 yılında Pelister Bitola

1 Temmuz 2022 yılında FK Kukësi

Jakup Berisha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakup Berisha şuan FK Kukësi takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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