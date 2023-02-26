Jalal Maddahi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jalal Maddahi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jalal Maddahi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jalal Maddahi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jalal Maddahi 28 Mart 2002 tarihinde Isfahan şehrinde doğmuştur. İran uyrukludur.Gerçek adı da جلال مداحی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jalal Maddahi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jalal Maddahi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zob Ahan Esfahan futbol takımında oynamaktadır. Zob Ahan Esfahan takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Jalal Maddahi'nin Zob Ahan Esfahan ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Jalal Maddahi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jalal Maddahi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jalal Maddahi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jalal Maddahi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2021 yılında Zob Ahan

Jalal Maddahi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jalal Maddahi şuan Zob Ahan Esfahan takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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