Jalaleddin Alimohammadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jalaleddin Alimohammadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jalaleddin Alimohammadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jalaleddin Alimohammadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jalaleddin Alimohammadi 15 Haziran 1990 tarihinde Rudsar, Golestan şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da جلال‌الدین علی محمدی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jalaleddin Alimohammadi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jalaleddin Alimohammadi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sepahan FC futbol takımında oynamaktadır. Sepahan FC takımına 12 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Jalaleddin Alimohammadi'nin Sepahan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jalaleddin Alimohammadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jalaleddin Alimohammadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jalaleddin Alimohammadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jalaleddin Alimohammadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Sepahan

1 Temmuz 2008 yılında Sepahan Novin

1 Temmuz 2011 yılında Gostaresh FC

1 Temmuz 2012 yılında Fajr Sepasi

1 Temmuz 2014 yılında Saba Battery

1 Temmuz 2016 yılında Sepahan

1 Temmuz 2019 yılında Paykan FC

12 Kasım 2020 yılında Sepahan

Jalaleddin Alimohammadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jalaleddin Alimohammadi şuan Sepahan FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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