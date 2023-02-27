Jalen Blesa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jalen Blesa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Jalen Blesa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jalen Blesa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.