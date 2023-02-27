Jalen Blesa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jalen Blesa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jalen Blesa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jalen Blesa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jalen Blesa 5 Şubat 2001 tarihinde Barcelona şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İspanya,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Jalen Aleix Miller Blesa şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jalen Blesa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prospects yapmaktadır. Jalen Blesa, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Prishtina futbol takımında oynamaktadır. FC Prishtina takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jalen Blesa'nin FC Prishtina ile sözleşmesi 30 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.
Jalen Blesa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jalen Blesa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
11 Eylül 2020 yılında Arlesey Town
18 Ocak 2022 yılında KF Istogu
15 Temmuz 2022 yılında KF Rahoveci
10 Ocak 2023 yılında FC Prishtina
Jalen Blesa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jalen Blesa şuan FC Prishtina takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.
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