Jalen Hawkins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jalen Hawkins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jalen Hawkins adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jalen Hawkins Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jalen Hawkins 24 Ocak 2001 tarihinde Regensburg şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Almanya,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jalen Hawkins Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF Talents yapmaktadır. Jalen Hawkins, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ingolstadt futbol takımında oynamaktadır. FC Ingolstadt takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jalen Hawkins'nin FC Ingolstadt ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jalen Hawkins Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jalen Hawkins isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jalen Hawkins Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jalen Hawkins futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında B. Münih Alt.

1 Temmuz 2016 yılında FC Bayern U16

1 Temmuz 2017 yılında FC Bayern U17

1 Temmuz 2018 yılında Ingolstadt U19

1 Temmuz 2020 yılında FC Ingolstadt

31 Ocak 2022 yılında Saarbrücken

30 Haziran 2022 yılında FC Ingolstadt

Jalen Hawkins Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jalen Hawkins şuan FC Ingolstadt takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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