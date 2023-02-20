Jalen Neal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jalen Neal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jalen Neal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jalen Neal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jalen Neal 24 Ağustos 2003 tarihinde Lakewood, California şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Jalen Christopher Neal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jalen Neal Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Jalen Neal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Los Angeles Galaxy futbol takımında oynamaktadır. Los Angeles Galaxy takımına 20 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jalen Neal'nin Los Angeles Galaxy ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jalen Neal Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jalenneal_/

Jalen Neal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jalen Neal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jalen Neal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jalen Neal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Temmuz 2020 yılında LA Galaxy II

30 Kasım 2020 yılında LA Galaxy Acad.

20 Ocak 2021 yılında Los Angeles

Jalen Neal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jalen Neal şuan Los Angeles Galaxy takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Jalen Neal Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri takımında 22 numaralı formasıyla 26 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U16 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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