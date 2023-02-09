Jalil Elias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jalil Elias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jalil Elias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jalil Elias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jalil Elias 25 Nisan 1996 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jalil Juan José Elías şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jalil Elias Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ballon Investments yapmaktadır. Jalil Elias, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Lorenzo de Almagro futbol takımında oynamaktadır. CA San Lorenzo de Almagro takımına 10 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Jalil Elias'nin CA San Lorenzo de Almagro ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jalil Elias Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JalilElias8

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Jalil Elias Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jalil Elias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jalil Elias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jalil Elias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Newell's II

1 Temmuz 2016 yılında Newell's

23 Ocak 2018 yılında Godoy Cruz

31 Aralık 2018 yılında Newell's

1 Ocak 2019 yılında Godoy Cruz

15 Temmuz 2019 yılında CA Unión

30 Haziran 2020 yılında Godoy Cruz

10 Şubat 2021 yılında San Lorenzo

Jalil Elias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jalil Elias şuan CA San Lorenzo de Almagro takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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