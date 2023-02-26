Jalmar Almeida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jalmar Almeida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jalmar Almeida adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jalmar Almeida Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jalmar Almeida 29 Ocak 1999 tarihinde Ibarra şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Jalmar Johan Almeida Márquez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jalmar Almeida Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Cuenca futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Cuenca takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jalmar Almeida'nin Deportivo Cuenca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jalmar Almeida Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jalmar Almeida isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jalmar Almeida Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jalmar Almeida futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında El Nacional U20

1 Ocak 2018 yılında El Nacional B

1 Ağustos 2020 yılında Cumbayá FC

31 Aralık 2020 yılında El Nacional B

1 Ocak 2021 yılında CD El Nacional

12 Ocak 2022 yılında Dep. Cuenca

Jalmar Almeida Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jalmar Almeida şuan Deportivo Cuenca takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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