Jaloliddin Sodikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaloliddin Sodikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaloliddin Sodikov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jaloliddin Sodikov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jaloliddin Sodikov 17 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Джалолиддин Содиков şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jaloliddin Sodikov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DSF-Agency yapmaktadır. Jaloliddin Sodikov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Olympic futbol takımında oynamaktadır. FC Olympic takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jaloliddin Sodikov'nin FC Olympic ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jaloliddin Sodikov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jaloliddin Sodikov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jaloliddin Sodikov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jaloliddin Sodikov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında FC Olympic

Jaloliddin Sodikov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jaloliddin Sodikov şuan FC Olympic takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Jaloliddin Sodikov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U23 takımında 17 numaralı formasıyla 7 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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