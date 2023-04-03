Jaly Mouaddib kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaly Mouaddib Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jaly Mouaddib kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jaly Mouaddib ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jaly Mouaddib kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaly Mouaddib Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaly Mouaddib adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jaly Mouaddib Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jaly Mouaddib 18 Kasım 2000 tarihinde Lens şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Fransa,Fas uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jaly Mouaddib Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carrierefoot yapmaktadır. Jaly Mouaddib, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Angers SCO B futbol takımında oynamaktadır. Angers SCO B takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jaly Mouaddib'nin Angers SCO B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jaly Mouaddibboyu ve yaşı kaç

Jaly Mouaddib Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jaly Mouaddib isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Jaly Mouaddib Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jaly Mouaddib futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında LOSC Lille B

1 Temmuz 2020 yılında Angers SCO B

26 Temmuz 2021 yılında US Avranches

30 Haziran 2022 yılında Angers SCO B

Jaly Mouaddib kimdir

Jaly Mouaddib Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jaly Mouaddib şuan Angers SCO B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

AG Caennaise (2006-2010), SM Caen (2010-2017), LOSC Lille (2017-2018)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jaly Mouaddib nereli

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