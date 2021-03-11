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Jamaika'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Jamaika'nın Bayrağı Nasıldır?

Jamaika'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Jamaika'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Jamaika hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Jamaika'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Jamaika'nın Bayrağı Nasıldır?

Jamaika, Amerika kıtasında, Küba'nın güneyinde, Büyük Antiller'de yer alan bir Karayip ada ülkesidir. Arazisi çoğunlukla dağlıktır, kıyıda dar ovalar vardır. En alçak noktası, Karayip Denizi (0 m), en yüksek noktası, Mavidağ'dır (2.256 m). Jamaika Karayipler'de üçüncü büyük adasıdır. 17° ve 19° kuzey paralelleri ile 76° ve 79° batı meridyenleri arasına yerleşmiştir.

Jamaika'nın Başkenti?

“Kingston” şehri Jamaika'nın başkentidir.

Jamaika'nın Para Birimi Nedir?

“Jamaika Doları” Jamaika'nın para birimidir.

Jamaika'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Jamaika'nın telefon alan kodu : + 1876

Jamaika'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Jamaika'nın Bayrağı Nasıldır?

Jamaika'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Jamaika

Jamaika'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Kingston

Jamaika'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Jamaika'nın Bayrağı Nasıldır?

Jamaika'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Jamaica

Jamaika'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Jamaika'nın Bayrağı Nasıldır?

Jamaika'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Kingston

Jamaika'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İngilizce

Jamaika'nın Bayrağı Nasıldır?

Jamaika'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Jamaika'nın Bayrağı Nasıldır?

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