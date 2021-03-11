Jamaika'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Jamaika'nın Bayrağı Nasıldır?
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Jamaika, Amerika kıtasında, Küba'nın güneyinde, Büyük Antiller'de yer alan bir Karayip ada ülkesidir. Arazisi çoğunlukla dağlıktır, kıyıda dar ovalar vardır. En alçak noktası, Karayip Denizi (0 m), en yüksek noktası, Mavidağ'dır (2.256 m). Jamaika Karayipler'de üçüncü büyük adasıdır. 17° ve 19° kuzey paralelleri ile 76° ve 79° batı meridyenleri arasına yerleşmiştir.
Jamaika'nın Başkenti?
“Kingston” şehri Jamaika'nın başkentidir.
Jamaika'nın Para Birimi Nedir?
“Jamaika Doları” Jamaika'nın para birimidir.
Jamaika'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Jamaika'nın telefon alan kodu : + 1876
Jamaika'nın Türkçe Ülke Telaffuzu
Jamaika
Jamaika'nın Türkçe Başkent Telaffuzu
Kingston
Jamaika'nın İngilizce Ülke Telaffuzu
Jamaica
Jamaika'nın İngilizce Başkent Telaffuzu
Kingston
Jamaika'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
İngilizce