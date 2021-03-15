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Jamaika'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Jamaika'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Jamaika'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Jamaika'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Jamaika'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Jamaika'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Jamaika, Amerika kıtasında, Küba'nın güneyinde, Büyük Antiller'de yer alan bir Karayip ada ülkesidir. Arazisi çoğunlukla dağlıktır, kıyıda dar ovalar vardır. En alçak noktası, Karayip Denizi (0 m), en yüksek noktası, Mavidağ'dır (2.256 m). Jamaika Karayipler'de üçüncü büyük adasıdır. 17° ve 19° kuzey paralelleri ile 76° ve 79° batı meridyenleri arasına yerleşmiştir.

Jamaika'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Jamaika, 2711476 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 140. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00035 olduğu görülmektedir.

Jamaika'nın Müslüman Nüfus sayısı 1000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi < 0,1 olarak rakamlara yansımıştır.

Jamaika'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Jamaika'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Jamaika'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Jamaika'nın yüz ölçümü 10974 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Jamaika'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 160  km²    Karasal Alan : 10831 km²

Jamaika'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Jamaika'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Jamaika'nın Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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