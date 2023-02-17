Jamal Aabbou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamal Aabbou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jamal Aabbou kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jamal Aabbou ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jamal Aabbou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamal Aabbou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jamal Aabbou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jamal Aabbou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jamal Aabbou 16 Mayıs 2000 tarihinde Bree şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Belçika,Fas uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jamal Aabbou Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jamal Aabbou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Knokke futbol takımında oynamaktadır. FC Knokke takımına 6 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Jamal Aabbou'nin FC Knokke ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jamal Aabbouboyu ve yaşı kaç

Jamal Aabbou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jamal Aabbou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Jamal Aabbou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jamal Aabbou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Lommel SK U21

1 Temmuz 2018 yılında Lommel SK

11 Ocak 2021 yılında KSK Lierse Kem.

30 Haziran 2021 yılında Lommel SK

5 Ağu 2021 yılında RE Virton

6 Eylül 2022 yılında FC Knokke

30 Haziran 2023 yılında RE Virton

Jamal Aabbou kimdir

Jamal Aabbou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jamal Aabbou şuan FC Knokke takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Opitter FC, GS Beek, MVV Maastricht, Lommel SK

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jamal Aabbou nereli

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