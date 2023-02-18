Jamal Harkass kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamal Harkass Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jamal Harkass adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jamal Harkass Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jamal Harkass 24 Kasım 1995 tarihinde Oujda şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da جمال حركاس şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jamal Harkass Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jamal Harkass, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raja Club Athletic futbol takımında oynamaktadır. Raja Club Athletic takımına 25 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Jamal Harkass'nin Raja Club Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jamal Harkass Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jamal Harkass isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jamal Harkass Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jamal Harkass futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Mouloudia

25 Ağu 2021 yılında Raja Casablanca

Jamal Harkass Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jamal Harkass şuan Raja Club Athletic takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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