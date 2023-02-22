James Arong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Arong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak James Arong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
James Arong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
James Arong {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
James Arong Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Akwa United futbol takımında oynamaktadır. Akwa United takımına - tarihinde katılmıştır. James Arong'nin Akwa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
James Arong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
James Arong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
James Arong şuan Akwa United takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
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