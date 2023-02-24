James Ayinde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Ayinde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak James Ayinde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
James Ayinde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
James Ayinde 17 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
James Ayinde Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DUKASO SPORTS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
KF Egnatia futbol takımında oynamaktadır. KF Egnatia takımına 12 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. James Ayinde'nin KF Egnatia ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
James Ayinde Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
James Ayinde futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
12 Kasım 2022 yılında KF Egnatia
James Ayinde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
James Ayinde şuan KF Egnatia takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
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