James Bayliss kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Bayliss Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak James Bayliss adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
James Bayliss Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
James Bayliss 16 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
James Bayliss Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.James Bayliss, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Central Coast Mariners futbol takımında oynamaktadır. Central Coast Mariners takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. James Bayliss'nin Central Coast Mariners ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
James Bayliss Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
James Bayliss futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında Central Coast
James Bayliss Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
James Bayliss şuan Central Coast Mariners takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.
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