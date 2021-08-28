James Bond filmlerinde de kullanılan ikonik araba, çalındıktan 25 yıl sonra bulundu!

İlk olarak 1964 yılında yapılan Goldfinger filminde görülen ve döneminin en beğenilen araçlarından Aston Martin DB5 markalı otomobil, James Bond filmlerini aratmayacak bir şekilde 25 yıl önce çalınmıştı. Orta Doğu'da olduğu düşünülen ve dünyanın en ünlü otomobillerinden biri olarak görülen James Bond'un otomobili tam 25 yıl sonra yeniden ortaya çıktı..

HAVALİMANI'NDAN ÇALINMIŞTI

Screen Rant'in haberine göre Aston Martin DB5, yeniden ortaya çıktı. Ünlü araç, Haziran 1997 yılında ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Boca Raton Havalimanı'ndaki özel uçak hangarından çalınmıştı. Otomobil o sırada ünlü iş adamı ve araba koleksiyoncusu Anthony Pugliese'ye aitti.

NEREDE GÖRÜLDÜĞÜ SÖYLENMEDİ

Çalınan değerli kültürel ögelerin de izini süren Art Recovery International'ın CEO'su Christopher Marinello; Dubai, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Bahreyn gibi ülkelerde çalışmalarda bulunduklarını ancak henüz tamamlanmamış olan soruşturmayı tehlikeye atmamak adına otomobilin tam olarak nerede görüldüğünü söyleyemeyeceğini ifade etti.

DEĞERİ 25 MİLYON DOLARDAN FAZLA

Değerinin 25 milyon dolardan Fazla olduğu söylenen otomobile dair Marinello şunları aktardı:

"Bu ülkelerde büyük otomobil koleksiyoncuları bulunuyor ve otomobilin onlardan birinde olduğuna ve hatta birbirleri arasında el değiştirmiş olabileceğine dair istihbaratım var. Ben bir duyuru yapmak zorunda kalmadan önce otomobili elinde tutan kişinin gönüllü olarak ortaya çıkacağını umuyorum. Çalınan ve yağmalanan nesnelerin sahiplerine doğru olanı yapmaları için her fırsatı tanımak benim politikam."

James Bond filminde kullanılan otomobilin dışındaki geriye kalan tek orijinal Aston Martin DB5, 2010 yılındaki bir açık artırmada 4,6 milyon dolara (satılmıştı.