James Brown kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Brown Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak James Brown adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

James Brown Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

James Brown 12 Ocak 1998 tarihinde Dover şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Malta,İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı James Dominic Brown şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

James Brown Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Refuel Performance Management yapmaktadır. James Brown, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Johnstone FC futbol takımında oynamaktadır. St. Johnstone FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. James Brown'nin St. Johnstone FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

James Brown Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

James Brown isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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James Brown Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

James Brown futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Millwall

25 Ağu 2017 yılında Carlisle United

31 Mayıs 2018 yılında Millwall

2 Ağu 2018 yılında Livingston FC

31 Ağu 2018 yılında Millwall

17 Ocak 2019 yılında Lincoln City

31 Mayıs 2019 yılında Millwall

4 Ocak 2021 yılında St. Johnstone

24 Mayıs 2021 yılında Millwall

1 Temmuz 2021 yılında St. Johnstone

James Brown Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

James Brown şuan St. Johnstone FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

James Brown Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Millwall FC (2003-2016)

Malta takımında 18 numaralı formasıyla 1 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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