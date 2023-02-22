James Clarke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Clarke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak James Clarke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

James Clarke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

James Clarke 28 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

James Clarke Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MISM yapmaktadır. James Clarke, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bohemian Football Club futbol takımında oynamaktadır. Bohemian Football Club takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. James Clarke'nin Bohemian Football Club ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

James Clarke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

James Clarke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

James Clarke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

James Clarke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Drogheda U19

1 Temmuz 2019 yılında Drogheda United

27 Temmuz 2022 yılında Bohemians

James Clarke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

James Clarke şuan Bohemian Football Club takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.