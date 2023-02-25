James Delianov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Delianov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak James Delianov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

James Delianov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

James Delianov 20 Ekim 1999 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Avustralya,Kuzey Makedonya uyrukludur.Gerçek adı da James Nicholas Delianov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

James Delianov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Pitch management yapmaktadır. James Delianov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Adelaide United futbol takımında oynamaktadır. Adelaide United takımına 11 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. James Delianov'nin Adelaide United ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

James Delianov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

James Delianov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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James Delianov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

James Delianov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında M. City U21

1 Temmuz 2017 yılında Melbourne City

1 Temmuz 2019 yılında Western United

11 Kasım 2020 yılında Adelaide United

James Delianov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

James Delianov şuan Adelaide United takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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