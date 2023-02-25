James Donachie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Donachie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak James Donachie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

James Donachie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

James Donachie 14 Mayıs 1993 tarihinde Sunnybank şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da James Kevin Donachie şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

James Donachie Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Avid Sports Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sydney FC futbol takımında oynamaktadır. Sydney FC takımına 16 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. James Donachie'nin Sydney FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

James Donachie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

James Donachie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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James Donachie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

James Donachie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Brisbane Roar

1 Temmuz 2016 yılında Melbourne

1 Temmuz 2018 yılında Jeonnam Dragons

24 Ocak 2019 yılında Melbourne

30 Haziran 2019 yılında Jeonnam Dragons

16 Ağustos 2019 yılında Melbourne

24 Ağustos 2020 yılında Newcastle

26 Eylül 2020 yılında FC Goa

31 Mayıs 2021 yılında Newcastle

16 Temmuz 2021 yılında Sydney FC

James Donachie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

James Donachie şuan Sydney FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

James Donachie Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Avustralya U20 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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