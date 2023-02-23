James Etoo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Etoo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak James Etoo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

James Etoo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

James Etoo 19 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da James Armel Eto'o Eyenga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

James Etoo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MDTM yapmaktadır. James Etoo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Plovdiv futbol takımında oynamaktadır. Botev Plovdiv takımına 26 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. James Etoo'nin Botev Plovdiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

James Etoo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

James Etoo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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James Etoo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

James Etoo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Nantes U19

1 Temmuz 2019 yılında FC Nantes B

1 Temmuz 2020 yılında US Boulogne

26 Ağustos 2021 yılında Botev Plovdiv

James Etoo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

James Etoo şuan Botev Plovdiv takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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