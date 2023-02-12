James Forrest kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Forrest Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

James Forrest kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? James Forrest ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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James Forrest kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Forrest Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
James Forrest

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak James Forrest adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

James Forrest Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

James Forrest 7 Temmuz 1991 tarihinde Prestwick şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

James Forrest Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Avid Sports Group yapmaktadır. James Forrest, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celtic Glasgow futbol takımında oynamaktadır. Celtic Glasgow takımına 1 Temmuz 2010 tarihinde katılmıştır. James Forrest'nin Celtic Glasgow ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

James Forrestboyu ve yaşı kaç

James Forrest Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

James Forrest isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

James Forrest Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

James Forrest futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Celtic U20

1 Temmuz 2010 yılında Celtic

James Forrest kimdir

James Forrest Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

James Forrest şuan Celtic Glasgow takımında oynamakta ve 49 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

South Ayr Boys Club (-2003), Celtic FC (2003-2010)

James Forrest Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İskoçya takımında 25 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 38 maçta 5 gol atmıştır.

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James Forrest nereli

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