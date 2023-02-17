James Furlong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Furlong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak James Furlong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

James Furlong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

James Furlong 7 Haziran 2002 tarihinde Dublin şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Walter James Byrne Furlong şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

James Furlong Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.James Furlong, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Motherwell FC futbol takımında oynamaktadır. Motherwell FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. James Furlong'nin Motherwell FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

James Furlong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

James Furlong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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James Furlong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

James Furlong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Nisan 2019 yılında Shamrock II

12 Temmuz 2019 yılında Brighton U18

1 Temmuz 2020 yılında Brighton U23

31 Ocak 2023 yılında Motherwell FC

31 Mayıs 2023 yılında Brighton U21

James Furlong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

James Furlong şuan Motherwell FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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