James Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak James Gomez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

James Gomez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

James Gomez 14 Kasım 2001 tarihinde Bakary Sambouya şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Gambiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

James Gomez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Consulting yapmaktadır. James Gomez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Horsens futbol takımında oynamaktadır. AC Horsens takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. James Gomez'nin AC Horsens ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

James Gomez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

James Gomez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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James Gomez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

James Gomez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ocak 2020 yılında AC Horsens

31 Temmuz 2020 yılında Real de Banjul

1 Ağu 2020 yılında AC Horsens

31 Aralık 2020 yılında Real de Banjul

1 Ocak 2021 yılında AC Horsens

James Gomez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

James Gomez şuan AC Horsens takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

James Gomez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gambiya takımında 12 numaralı formasıyla 8 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

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