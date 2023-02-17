James Holland kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Holland Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

James Holland kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? James Holland ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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James Holland kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Holland Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak James Holland adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

James Holland Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

James Holland 15 Mayıs 1989 tarihinde Sydney şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da James Robert Holland şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

James Holland Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. James Holland, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Austria Wien futbol takımında oynamaktadır. FK Austria Wien takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. James Holland'nin FK Austria Wien ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

James Holland Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/jamesrobert89

James Hollandboyu ve yaşı kaç

James Holland Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

James Holland isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

James Holland Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

James Holland futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2007 yılında FFA C. of Excel

1 Ocak 2008 yılında Newcastle

1 Ocak 2009 yılında AZ Alkmaar U21

1 Temmuz 2010 yılında AZ Alkmaar

1 Ocak 2011 yılında Sparta R.

30 Haziran 2011 yılında AZ Alkmaar

16 Ocak 2012 yılında Austria Wien

28 Temmuz 2015 yılında MSV Duisburg

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

21 Eylül 2016 yılında Adelaide United

17 Ocak 2017 yılında Liaoning FC

1 Temmuz 2017 yılında LASK

1 Temmuz 2022 yılında Austria Wien

James Holland kimdir

James Holland Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

James Holland şuan FK Austria Wien takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

New South Wales Institute of Sport, Australian Institute of Sport

James Holland Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avustralya takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

Avustralya U20 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 28 maçta 6 gol atmıştır.

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James Holland nereli

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