James İgbekeme kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James İgbekeme Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak James İgbekeme adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

James İgbekeme Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

James İgbekeme 4 Temmuz 1995 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Nijerya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı James Omonigho Igbekeme şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

James İgbekeme Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. James İgbekeme, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Zaragoza futbol takımında oynamaktadır. Real Zaragoza takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. James İgbekeme'nin Real Zaragoza ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

James İgbekeme Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/official_james8/

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James İgbekeme Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

James İgbekeme isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

James İgbekeme Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

James İgbekeme futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında GD Ribeirão

1 Temmuz 2015 yılında Oliveirense

1 Temmuz 2017 yılında Gil Vicente

1 Temmuz 2018 yılında Real Zaragoza

26 Ocak 2022 yılında Columbus

31 Aralık 2022 yılında Real Zaragoza

James İgbekeme Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

James İgbekeme şuan Real Zaragoza takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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