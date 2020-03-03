James Jeffrey: Rejim İdlib'de ahlaksız bir politika uyguluyor

ABD Başkanı Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Sahası'nda yaptıkları incelemelerin ardından Hatay'daki Suriyeli göçmenlerin bulunduğu Boynuyoğun geçiçi barınma merkezini ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, NATO içinde Türkiye'ye nasıl destek olabilecekleri yönündeki bir soruya, "Türkiye, bir NATO üyesi ve ordusunda büyük çoğunlukla bizim ekipmanlarımızı kullanıyor. İhtiyaçları olduğunda bu ekipmanların hazır olmasını isteriz"dedi. Türkiye ile istihbarat paylaşımı yaptıklarını belirten Jeffrey, diplomatik olarak desteklediklerini, Türkiye'nin de NATO'dan bazı talepleri bulunduğunu, bu talepleri NATO içinde çeşitli seviyelerde desteklediklerini söyledi. NATO, Rusya'yı durdurmak için ne yapabilir? şeklindeki bir soruyu da yanıtlayan Jeffrey, diyaloğa dönülmesi için belli seviyede bir askeri dengenin sağlanabileceğini dile getirerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye ile devam eden askeri desteğimiz, askeri satış programlarımız, istihbarat, diplomasi ve NATO içinde destek konularına bakıyoruz. Mühimmat vermek istiyoruz. İnsani yardım da Türklerin çokça altını çizdiği bir konu. Türklerle çok yakın istişareler içindeyiz. Sayın Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Moskova'ya görüşmek için gittiğinde nasıl bir pozisyon alacağını izliyoruz. Şu anda yoğunlaştığımız konular, yardım paketleri ve Türkiye'yi Ruslar konusu da dahil olmak üzere, diplomatik olarak desteklemek. Dün üst düzey bir Rus yetkiliyle konuştum. Türkiye'nin sahte değil, gerçek bir ateşkes istediğini vurguladım. Rejim İdlib'den milyonlarca kişiyi uzaklaştırmak amacıyla ahlaksız bir politika uyguluyor. Esad'ın saldırganlığı bölge için her zamankinden daha tehlikeli."

KELLY CRAFT: ESAD REJİMİ ARTIK VARLIĞINI SÜRDÜREMEZ

BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft da, "Burada gördüklerimiz 108 milyon doların çok ötesinde. BM'de söyleyeceğiz artık yeter. Esad rejiminin çok uzun süredir devam eden saldırıları var. Esad rejimi artık varlığını sürdüremez. Rus yönetimine bir ateşkes üzerinde anlaşmalarını söyledik. Güvenlik Konseyi'ne döndüğüm zaman sınırların açık tutulması gerektiğinin altını çizeceğim. Diyaloğa başlanması gerekiyor. Temmuz ayı öncesinde bu geçişler sağlanmalı ve insani yardımı da sınırların açık tutulmasıyla sağlanması gerekiyor. Önemli olan bu iki sınır kapısından geçişlerin sürdürülebilmesi. Mevcut sınır kapılarını açık tutulması konusunda çalışmalarımız devam ediyor"dedi.

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ise, "Şu tepelerin üzerinde Türk ordusu bir insanlık felaketini engellemek için savaşıyor. Barışçıl ve siyasi bir çözüm için mücadele ediyorlar. Türkiye NATO'dan yardım ve destek istedi. Bizden destek istedi. NATO müttefiki olarak istihbarat paylaşımı yapıyoruz. Biz ve NATO müttefikleri destek olmak için çalışıyoruz"

Görüntü Dökümü

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-Heyetin Baben Hava sınır Kapısındaki görüntüleri

-Beyaz baretlilerle fotoğraf çekilmesi

-Kapalı alanda toplantı

-Jefreyy'in açıklmaları

- Boynuyol Kampı'ndan görüntüler

Kaynak: DHA