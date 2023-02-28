James kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak James adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

James Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

James 15 Temmuz 1995 tarihinde Foz do Iguaçu şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da James Santos das Neves şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

James Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.James, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Pyunik Erivan futbol takımında oynamaktadır. FC Pyunik Erivan takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. James'nin FC Pyunik Erivan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

James Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

James isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

James Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

James futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Haziran 2017 yılında Bragantino

29 Kasım 2017 yılında Sampaio Corrêa

12 Nisan 2018 yılında Kulüpsüz

5 Aralık 2018 yılında Campinense-PB

31 Ağustos 2019 yılında Ararat Yerevan

17 Temmuz 2020 yılında FC Urartu

2 Temmuz 2021 yılında Alashkert

18 Ocak 2023 yılında Pyunik Erivan

James Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

James şuan FC Pyunik Erivan takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.