James Mccarthy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Mccarthy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

James Mccarthy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? James Mccarthy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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James Mccarthy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Mccarthy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
James Mccarthy

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak James Mccarthy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

James Mccarthy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

James Mccarthy 12 Kasım 1990 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İrlanda,İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı James Patrick McCarthy şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

James Mccarthy Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini StormSportsX yapmaktadır. James Mccarthy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celtic Glasgow futbol takımında oynamaktadır. Celtic Glasgow takımına 3 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. James Mccarthy'nin Celtic Glasgow ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

James Mccarthy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JMcCarthy_16

http://www.instagram.com/jamesmccarthy90/

James Mccarthyboyu ve yaşı kaç

James Mccarthy Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

James Mccarthy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 17.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

James Mccarthy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

James Mccarthy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Hamilton A. U17

1 Temmuz 2006 yılında Hamilton Acad.

16 Temmuz 2009 yılında Wigan

2 Eylül 2013 yılında Everton

8 Ağu 2019 yılında Crystal Palace

3 Ağu 2021 yılında Celtic

James Mccarthy kimdir

James Mccarthy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

James Mccarthy şuan Celtic Glasgow takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Celtic FC (-2005), Hamilton Academical FC (2005-2006)

James Mccarthy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İrlanda takımında 8 numaralı formasıyla 2 Mart 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 42 maçta 0 gol atmıştır.

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James Mccarthy nereli

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