James Mcgarry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Mcgarry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak James Mcgarry adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

James Mcgarry Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

James Mcgarry 9 Nisan 1998 tarihinde Mosgiel şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Yeni Zelanda,İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da James Robert McGarry şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

James Mcgarry Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Element Twelve yapmaktadır. James Mcgarry, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Central Coast Mariners futbol takımında oynamaktadır. Central Coast Mariners takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. James Mcgarry'nin Central Coast Mariners ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

James Mcgarry Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

James Mcgarry isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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James Mcgarry Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

James Mcgarry futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında W. Phoenix Res.

10 Eylül 2015 yılında Wellington P.

9 Temmuz 2018 yılında Willem II

23 Ekim 2020 yılında Wellington P.

4 Temmuz 2022 yılında Newcastle

8 Şubat 2023 yılında Central Coast

James Mcgarry Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

James Mcgarry şuan Central Coast Mariners takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

James Mcgarry Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yeni Zelanda takımında 13 numaralı formasıyla 17 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Yeni Zelanda U17 takımında 14 numaralı formasıyla 13 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 4 gol atmıştır.

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