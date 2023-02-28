James Morales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Morales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak James Morales adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

James Morales Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

James Morales 12 Nisan 2000 tarihinde Cusco şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da James Christian Morales Sequeiros şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

James Morales Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.James Morales, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cusco FC futbol takımında oynamaktadır. Cusco FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. James Morales'nin Cusco FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

James Morales Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jameschristian1071/

http://www.facebook.com/jameschristian.moralessequeiros

Haberin Devamı

James Morales Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

James Morales isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

James Morales Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

James Morales futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Cusco FC

James Morales Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

James Morales şuan Cusco FC takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.