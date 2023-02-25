James Murphy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Murphy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak James Murphy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
James Murphy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
James Murphy 23 Haziran 2005 tarihinde doğmuştur. Avustralya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
James Murphy Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Brisbane Roar futbol takımında oynamaktadır. Brisbane Roar takımına 14 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. James Murphy'nin Brisbane Roar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
James Murphy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
James Murphy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
14 Eylül 2022 yılında Brisbane Roar
30 Haziran 2023 yılında Brisbane U21
James Murphy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
James Murphy şuan Brisbane Roar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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