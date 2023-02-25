James Murphy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Murphy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? James Murphy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? James Murphy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.