James Ndjeungoue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Ndjeungoue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak James Ndjeungoue adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

James Ndjeungoue Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

James Ndjeungoue 4 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da James Willy Ndjeungoue şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

James Ndjeungoue Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 4FC yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MSK Zilina B futbol takımında oynamaktadır. MSK Zilina B takımına 3 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. James Ndjeungoue'nin MSK Zilina B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

James Ndjeungoue Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

James Ndjeungoue isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

James Ndjeungoue Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

James Ndjeungoue futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ağustos 2022 yılında MSK Zilina B

30 Haziran 2023 yılında Gambinos Stars

James Ndjeungoue Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

James Ndjeungoue şuan MSK Zilina B takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.