James Nieuwenhuizen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Nieuwenhuizen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak James Nieuwenhuizen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
James Nieuwenhuizen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
James Nieuwenhuizen 17 Ocak 2004 tarihinde Shepparton şehrinde doğmuştur. Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da James Sigurd Nieuwenhuizen şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
James Nieuwenhuizen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Melbourne City FC futbol takımında oynamaktadır. Melbourne City FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. James Nieuwenhuizen'nin Melbourne City FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
James Nieuwenhuizen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
James Nieuwenhuizen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Aralık 2020 yılında M. City U21
1 Temmuz 2021 yılında Melbourne City
James Nieuwenhuizen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
James Nieuwenhuizen şuan Melbourne City FC takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Goulburn Valley Suns FC (-2020), Melbourne City FC (2021)
James Nieuwenhuizen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Avustralya U20 takımında 12 numaralı formasıyla 24 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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